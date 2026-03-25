26 березня у частині населених пунктів Дніпропетровської області діятимуть графіки відключення світла, тож мешканцям варто заздалегідь ознайомитися з ними, пише Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

Зокрема, фахівці ДТЕК «Дніпровські електромережі» виконуватимуть профілактичні заходи в межах Перещепинської міської територіальної громади. Через це не буде електрики з 09:00 по 18:00 години в наступних населених пунктах:

с. Левенцівка по вул. Шевченка, 14; 16; 18; 19/А; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 35; 37; 39; 46; 47; 49; 70.

м. Перещепине по вул. Сонячна, 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 25; 27; 27/А; 28; 29; 30; 31; 36; 4; 6; 8; 9.

«Дніпровські електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Новопільська територіальна громада. Вони триватимуть з 08:00 до 18:00 години в наступних населених пунктах:

село Львів:

вул. Шевченка — № 2Б, 10, 16, 18, 22, 22А, 23, 23А, 24-25, 27, 29-34, 34А, 35-37, 39-45, 47, 49-50, 52, 52А, 54-55, 58, 60-64, 68

село Бурлацьке

Героїв України — № 2, 2А, 4, 6, 8, 13-22, 24, 28-30, 32, 35-37, 40, 44

Степова — № 1, 4-5, 8-10, 10А, 13, 17, 21.

Також повідомляємо про планові роботи у Криворізькому районі. Через це вводяться з 08:00 до 17:00 години додаткові відключення світла в наступних населених пунктах:

село Широке вулиці:

Верхня Набережна: 30;

Зарічна: 2, 4;

Молдавська: 1-3, 5, 9, 15, 45;

Степова: 2А, 14, 25, 25А, 27/1, 29, 31-35, 37-43 (непарні), 44, 45-51 (непарні), 52, 53-65 (непарні), 66, 67-73 (непарні), 74, 87;

Широківська: 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7А, 8, 9А, 10-21, 23, 24А, 25, 27-29, 54;

пров. Степовий: 1, 3, 3А, 4-6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 11, 14-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20-30 (парні), 33, 37, 68, 70, 70А, 76.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Дніпрі: як саме змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: хто може отримати набори та які умови діють.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області: як знайти свою бажану домівку.