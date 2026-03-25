Графики отключения света в Днепропетровской области на 26 марта будут действовать по части населенных пунктов.

26 марта в части населенных пунктов Днепропетровской области будут действовать графики отключения света, поэтому жителям следует заранее ознакомиться с ними, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Дніпровські електромережі».

В частности, специалисты ДТЭК «Дніпровські електромережі» будут выполнять профилактические мероприятия в пределах Перещепинского городского территориального общества. Из-за этого не будет электричества с 09:00 по 18:00 в следующих населенных пунктах:

с. Левенцивка по ул. Шевченка, 14; 16; 18; 19/А; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 35; 37; 39; 46; 47; 49; 70.

по ул. Шевченка, 14; 16; 18; 19/А; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 35; 37; 39; 46; 47; 49; 70. г. Перещепыне по ул. Сонячна, 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 25; 27; 27/А; 28; 29; 30; 31; 36; 4; 6; 8; 9.

«Днепровские электросети» будет проводить профилактические работы в рамках Новопольского территориального общества. Они продлятся с 08:00 до 18:00 в следующих населенных пунктах:

село Львов:

ул. Шевченка — № 2Б, 10, 16, 18, 22, 22А, 23, 23А, 24-25, 27, 29-34, 34А, 35-37, 39-45, 47, 49-50, 52, 52А, 54-55, 58, 60-64, 68

село Бурлацьке

Героив Украины - № 2, 2А, 4, 6, 8, 13-22, 24, 28-30, 32, 35-37, 40, 44

Степова - № 1, 4-5, 8-10, 10А, 13, 17, 21.

Также сообщаем о плановых работах в Криворожском районе. Поэтому вводятся с 08:00 до 17:00 часа дополнительные отключения света в следующих населенных пунктах:

село Широке улица:

Верхня Набережна: 30;

Зарична: 2, 4;

Молдавська: 1-3, 5, 9, 15, 45;

Степова: 2А, 14, 25, 25А, 27/1, 29, 31-35, 37-43 (непарные), 44, 45-51 (непарные), 52, 53-65 (непарные), 66, 67-73 (непарные), 74, 87;

Шырокивська: 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7А, 8, 9А, 10-21, 23, 24А, 25, 27-29, 54;

пров. Степовый: 1, 3, 3А, 4-6, 6А, 7А, 8, 9, 9А, 11, 14-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20-30 (парные), 33, 37, 68, 70, 70А, 76.

