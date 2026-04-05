Дефицит продуктов в Днепропетровской области сейчас контролируем, однако в ближайшие месяцы потребителям следует ожидать временного повышения цен.

С начала весны специалисты фиксируют дефицит продуктов в Днепропетровской области, связанный прежде всего с нехваткой тепличных томатов на рынке, сообщает Politeka.

Сокращение предложения уже оказывает влияние на ассортимент и цены в супермаркетах. Основной причиной называют уменьшение производства в прифронтовых регионах и сложности с логистикой. Значительная часть тепличных овощей раньше поступала из Каменки-Днепровской Запорожской области, где до войны выращивали до 30-40% продукции с высокой добавленной стоимостью.

Эксперты отмечают, что в открытом грунте ситуация более стабильная, однако объем переработки ограничен. Сегмент тепличного производства постепенно восстанавливается и обладает потенциалом роста в ближайшие годы благодаря высоким ценам.

Нехватка стимулирует импорт. Овощи поступают преимущественно из Турции, Польши и Румынии. Такая тенденция сохранится, по меньшей мере, до появления нового урожая в Украине.

Дополнительное давление создает удорожание горючего, что влияет на себестоимость производства и доставки. По оценкам экономистов, это приведет к росту цен не только на томаты, но и другие продукты, усиливая инфляционные процессы.

Специалисты подчеркивают, что дефицит продуктов в Днепропетровской области сейчас контролируем, однако в ближайшие месяцы потребителям следует ожидать временного повышения цен на тепличную продукцию и сопутствующие товары.

Ситуация должна стабилизироваться после поступления нового урожая, что позволит сбалансировать спрос и предложение и снизить стоимость овощей.

Экономисты советуют планировать покупки заранее и следить за ценами во избежание непредвиденных расходов.

