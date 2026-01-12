Жителям рекомендуют заранее учесть графики отключения света в Днепропетровской области на 13 января.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 13 января вводятся в части населенных пунктов из-за масштабных ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Об этом информируют несколько общин со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

По информации общин, графики отключения света в Днепропетровской области на 13 января коснутся ряда населенных пунктов области. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено.

В частности, с 8 до 16 часов электроснабжение выключат в селе Днипровське по следующим улицам:

Авиаторив 5;

Днипровська 72;

Малынова 11-Б;

Шкильна 14.

Также 13 числа ограничения вводятся с 8 до 17 часов в селе Вильне на улицах:

пер. Садовый: 3, 5;

пер. Шкильный: 3;

Незалежности: 2, 6;

Садова: 3-12;

Шевченка: 1-3;

Шкильна: 1–3, 3А;

пер. Садовый: 1, 1А, 4, 6, 7;

пер. Школьный: 3;

Зеленый: 53.

С 9 до 17 часов из-за профилактических работ не будет света в поселке Надия по адресам:

Выноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;

Вышнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;

Зелена: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (непарные), 39, 43-77 (непарные), 77А, 77Б, 79, 79А, 81-87 (непарные), 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;

Каштанова: 2, 6;

Лисна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32;

Молоди: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32;

Молодижна: 6;

Садова: 4;

Тараса Шевченка: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;

Тополына: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29;

Цвитна: 1-14;

Центральна: 2, 5-11 (непарні), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;

Шкильна: 3;

шоссе Кировоградське: 14, 119.

С 8 до 17 часов также отключения состоятся 13 января в городе Жовти Воды на улицах:

Березнева: 2, 2А, 4, 6, 8, 46, 48, 50-52, 52А, 53, 55, 55А, 57-95 (непарные);

Каштанова: 1-9, 11;

Музейна: 1, 1А, 2-5, 5А, 5Г, 6-10, 12, 14;

Олеся Гончара: 1, 3, 5-7, 9, 11;

Хмельныцького: 1-3, 3А, 4-6, 6А, 7, 8, 13;

Шахтарськои Славы: 29;

пер. Капитальный: 1, 1Ш;

Хмельныцького: 24;

бульвар Свободы: 5;

Героив Чорнобыля: 4, 7-9, 11-17 (непарні);

пер. Запоризькый: 11, 13А.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

