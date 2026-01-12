Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 13 січня.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 13 січня вводять в частині населених пукнтів через масштабні ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Про це інформують кілька громад з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

За інформацією громад, графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 13 січня торкнуться низки населених пунктів області. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене.

Зокрема, з 8 до 16 години електропостачання вимкнуть в селі Дніпровське за такими вулицями:

Авіаторів 5;

Дніпровська 72;

Малинова 11-Б;

Шкільна 14.

Також 13 числа обмеження вводяться з 8 до 17 години в селі Вільне на вулицях:

пров. Садовий: 3, 5;

пров. Шкільний: 3;

Незалежності: 2, 6;

Садова: 3-12;

Шевченка: 1-3;

Шкільна: 1-3, 3А;

пров. Садовий: 1, 1А, 4, 6, 7;

пров. Шкільний: 3;

Зелена: 53.

З 9 до 17 години через профілактичні роботи не буде світла в селищі Надія за адресами:

Виноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;

Вишнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;

Зелена: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (непарні), 39, 43-77 (непарні), 77А, 77Б, 79, 79А, 81-87 (непарні), 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;

Каштанова: 2, 6;

Лісна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32;

Молоді: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32;

Молодіжна: 6;

Садова: 4;

Тараса Шевченка: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;

Тополина: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29;

Цвітна: 1-14;

Центральна: 2, 5-11 (непарні), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;

Шкільна: 3;

шосе Кіровоградське: 14, 119.

З 8 до 17 години також відключення відбудуться 13 січня у місті Жовті Води на вулицях:

Березнева: 2, 2А, 4, 6, 8, 46, 48, 50-52, 52А, 53, 55, 55А, 57-95 (непарні);

Каштанова: 1-9, 11;

Музейна: 1, 1А, 2-5, 5А, 5Г, 6-10, 12, 14;

Олеся Гончара: 1, 3, 5-7, 9, 11;

Хмельницького: 1-3, 3А, 4-6, 6А, 7, 8, 13;

Шахтарської Слави: 29;

пров. Капітальний: 1, 1Ш;

Хмельницького: 24;

бульвар Свободи: 5;

Героїв Чорнобиля: 4, 7-9, 11-17 (непарні);

пров. Запорізький: 11, 13А.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

