Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 13 січня вводять в частині населених пукнтів через масштабні ремонтні роботи, пише Politeka.net.
Про це інформують кілька громад з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».
За інформацією громад, графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 13 січня торкнуться низки населених пунктів області. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене.
Зокрема, з 8 до 16 години електропостачання вимкнуть в селі Дніпровське за такими вулицями:
- Авіаторів 5;
- Дніпровська 72;
- Малинова 11-Б;
- Шкільна 14.
Також 13 числа обмеження вводяться з 8 до 17 години в селі Вільне на вулицях:
- пров. Садовий: 3, 5;
- пров. Шкільний: 3;
- Незалежності: 2, 6;
- Садова: 3-12;
- Шевченка: 1-3;
- Шкільна: 1-3, 3А;
- пров. Садовий: 1, 1А, 4, 6, 7;
- пров. Шкільний: 3;
- Зелена: 53.
З 9 до 17 години через профілактичні роботи не буде світла в селищі Надія за адресами:
- Виноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;
- Вишнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;
- Зелена: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (непарні), 39, 43-77 (непарні), 77А, 77Б, 79, 79А, 81-87 (непарні), 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;
- Каштанова: 2, 6;
- Лісна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32;
- Молоді: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32;
- Молодіжна: 6;
- Садова: 4;
- Тараса Шевченка: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;
- Тополина: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29;
- Цвітна: 1-14;
- Центральна: 2, 5-11 (непарні), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;
- Шкільна: 3;
- шосе Кіровоградське: 14, 119.
З 8 до 17 години також відключення відбудуться 13 січня у місті Жовті Води на вулицях:
- Березнева: 2, 2А, 4, 6, 8, 46, 48, 50-52, 52А, 53, 55, 55А, 57-95 (непарні);
- Каштанова: 1-9, 11;
- Музейна: 1, 1А, 2-5, 5А, 5Г, 6-10, 12, 14;
- Олеся Гончара: 1, 3, 5-7, 9, 11;
- Хмельницького: 1-3, 3А, 4-6, 6А, 7, 8, 13;
- Шахтарської Слави: 29;
- пров. Капітальний: 1, 1Ш;
- Хмельницького: 24;
- бульвар Свободи: 5;
- Героїв Чорнобиля: 4, 7-9, 11-17 (непарні);
- пров. Запорізький: 11, 13А.
Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.
Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.
Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки.