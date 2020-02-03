В мережі показали жахливі кадри парку Глоби, що руйнується, в Дніпрі

Кадри опублікував один з дніпрян в соцмережі Facebook, про це пише Politeka.net.

«У Дніпрі помирає парк Глоби: жахливі кадри», – підписав місцевий житель Костянтин Бильцан.

Городяни почали активно обговорювати побачене в мережі в коментарях під постом. Деякі розкрили подробиці того, що може статися з парком в недалекому майбутньому.

«До Речі, там давно в планах замість Озера зробити ТРЦ ,так як озеро містити нібито економічно не вигідно.», «Зона відмови Дніпра», «Ну коли вже його відремонтують?», «Метро як закінчать робити в 2025году! почнуть ремонт парку , може бути», «Дуже сумно спостерігати таку картину...у більшості жителів міста дитинство пройшло в цьому парку..а тепер просто прикро і страшно за наше майбутнє..», «Навіщо їздити в Прип'ять на екскурсії, можна просто жити в Дніпрі!», «Винтажненько... А насправді дуже сумно що такий красивий парк запустили зовсім», «Він давно помер!», – відзначили в мережі дніпряни.

Зазначимо, що місцеві говорять про те, що половину парку вже віддали під забудову для РК Озерний. З парком Шевченка схожа історія. Для ділянки від готелю до палацу молоді вже є проекти, який РК будувати, на скільки поверхів.

Нагадаємо, що парк Шевченка в Дніпрі розвалюється на очах. У мережі показали, як зараз виглядає парк Шевченка в Дніпрі. Так, колись у парку імені Шевченка на постаменті височів пам'ятник Кобзареві. Тепер від нього залишився один порисованный вандалами постамент. У самому ж парку панує дух занепаду, а людей немає.

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