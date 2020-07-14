30-річна поліцейська вистрілила собі в голову в робочому кабінеті

У Дніпрі поліцейська вистрілила собі в голову та померла в лікарні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Facebook-сторінку громадського діяча Олександра Слободенюка.

Так, у Самарському відділенні поліції Дніпра наклала на себе руки 30-річна старший лейтенант превенції.

Слободенюк повідомив, що жінка вистрілила собі в голову з табельного пістолета Макарова, перебуваючи в своєму робочому кабінеті.

Її ще живою доставили в лікарню, але врятувати поліцейську не змогли.

"Я не знаю, що відбувається в дніпровській поліції, і що там роблять зі службовцями, але 11 липня в Самарському ВП 30-ти річна старший лейтенант превенції вистрілила собі в голову з табельного пістолета Макарова прямо в своєму робочому кабінеті", - написав громадський діяч на своїй сторінці в соцмережі.

Він повідомив, що після пострілу жінка вижила і була доставлена ​​в лікарню, але згодом лікарі проінформували про смерть поліцейської.

"Це тільки я не знаходжу такої новини на сайті ГУ НП? Або дійсно хочуть приховати?" - додав Слободенюк.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, згодом пресофіцер обласного управління Національної поліції Анна Старчевська підтвердила факт самогубства.

Також у соцмережі повідомили, що поліцейська мала двох дітей - 7-річного сина та 3-річну доньку.

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