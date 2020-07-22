Під Дніпром є унікальний мальовничий куточок, який може скласти конкуренцію Мертвому морю та Карпатському Трускавцю
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет 34-го каналу.
Всього в 50 км від Дніпра, в Новомосковському районі, знаходиться унікальне озеро Солоний лиман. Там, між степів і прадавніх лісів, можна вдихнути морське повітря.
Солоний лиман являє собою справжнє джерело здоров'я. Це озеро відоме своїми неймовірними лікувальні властивостями, а доїхати до нього дуже просто - можна сісти на пряму маршрутку в село Новотроїцьке або всього за одну годину дібратись на власному авто.
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Пейзажі тут просто вражають своєю мальовничістю: ви побачите степ, ліс і пустелю. Щодо того, як утворилось озеро, і досі сперечаються, серед існуючих версій - на цьому місці був розкол земної кори або навіть впав метеорит, або ж це залишки давнього океану.
Влітку Солоний лиман висихає, і вода тут з'являється періодично, переважно після дощів, але не більше 30 см. Також на озері є лікувальні грязі. Місцеві стверджують, що ці грязі спроможні на справжні дива: можна "відновитись" навіть після складних переломів.
"Ефект грязі дуже сильний. Краще, ніж за кордоном ця грязь. Відновився практично на 50-60%", - розповів чоловік, який приїхав на лиман на оздоровлення.
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