Озеро знаходиться всього в 50 км від Дніпра

Під Дніпром є унікальний мальовничий куточок, який може скласти конкуренцію Мертвому морю та Карпатському Трускавцю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет 34-го каналу.

Всього в 50 км від Дніпра, в Новомосковському районі, знаходиться унікальне озеро Солоний лиман. Там, між степів і прадавніх лісів, можна вдихнути морське повітря.

Солоний лиман являє собою справжнє джерело здоров'я. Це озеро відоме своїми неймовірними лікувальні властивостями, а доїхати до нього дуже просто - можна сісти на пряму маршрутку в село Новотроїцьке або всього за одну годину дібратись на власному авто.

Пейзажі тут просто вражають своєю мальовничістю: ви побачите степ, ліс і пустелю. Щодо того, як утворилось озеро, і досі сперечаються, серед існуючих версій - на цьому місці був розкол земної кори або навіть впав метеорит, або ж це залишки давнього океану.

Влітку Солоний лиман висихає, і вода тут з'являється періодично, переважно після дощів, але не більше 30 см. Також на озері є лікувальні грязі. Місцеві стверджують, що ці грязі спроможні на справжні дива: можна "відновитись" навіть після складних переломів.

"Ефект грязі дуже сильний. Краще, ніж за кордоном ця грязь. Відновився практично на 50-60%", - розповів чоловік, який приїхав на лиман на оздоровлення.

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