Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережі.
Дніпрянин Ярослав Злий написав на своїй сторінці, що йому на вудку попалися двоє справжніх "монстрів" – величезні жерехи.
Дніпрянин похвалився, що такий вражаючий улов у нього був наприкінці робочого дня.
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Більш того, вже через декілька днів чоловікові знову вдалося зловити ще одного жереха.
В коментарях здивувались, як рибаку вдається ловити жерехів, адже це досить складна риба для лову.
Як відомо, жерех є досить рідкісною рибою, але не через те, що це вимираючий вид, а тому що цю рибу складно знайти і зловити. Жерехи виростають до 120 см в довжину, а їхня вага може становити близько 12 кг. Однак зазвичай розмір не перевищує 80 см, а в середньому становить від 40 до 50 см при вазі до 2 кг. Така риба може жити до 15 років.
Жерех проживає переважно у рівнинних річках і уникає водойм зі стоячою водою. Ця риба любить триматися на поверхні течії. У водоймах зі слабкою течією, озерах і водосховищах такої риби не знайдеш.
Жерех не має особливого значення з точки зору промислового рибальства, тому що ця риба не має якихось видатних смакових якостей і рідко тримається великими зграями.
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