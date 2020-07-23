У Дніпрі рибак похвалився вражаючими "трофеями", які йому вдалось спіймати в річці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережі.

Дніпрянин Ярослав Злий написав на своїй сторінці, що йому на вудку попалися двоє справжніх "монстрів" – величезні жерехи.

Дніпрянин похвалився, що такий вражаючий улов у нього був наприкінці робочого дня.

Більш того, вже через декілька днів чоловікові знову вдалося зловити ще одного жереха.

В коментарях здивувались, як рибаку вдається ловити жерехів, адже це досить складна риба для лову.

Як відомо, жерех є досить рідкісною рибою, але не через те, що це вимираючий вид, а тому що цю рибу складно знайти і зловити. Жерехи виростають до 120 см в довжину, а їхня вага може становити близько 12 кг. Однак зазвичай розмір не перевищує 80 см, а в середньому становить від 40 до 50 см при вазі до 2 кг. Така риба може жити до 15 років.

Жерех проживає переважно у рівнинних річках і уникає водойм зі стоячою водою. Ця риба любить триматися на поверхні течії. У водоймах зі слабкою течією, озерах і водосховищах такої риби не знайдеш.

Жерех не має особливого значення з точки зору промислового рибальства, тому що ця риба не має якихось видатних смакових якостей і рідко тримається великими зграями.

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