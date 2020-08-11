У Дніпрі п'яний чоловік намагався викрасти неповнолітню

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Дніпро оперативний".

Так, 57-річний чоловік в стані алкогольного сп'яніння насильно затягнув неповнолітню дівчину в своє авто і намагався втекти, однак завдяки небайдужому перехожому його вдалося зупинити і затримати.

Інцидент стався у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького, біля будинку №125. За даними місцевих ЗМІ, п'яний чоловік проїжджав на автомобілі Chevrolet Aveo повз тротуар і почав приставати до перехожої, якою виявилась неповнолітня. Чоловік запропонував їй сісти в його машину і поїхати до нього додому. Дівчина категоричною відмовила чоловіку, і тоді він вийшов з авто, насильно затягнув її в салон і спробував сховатися. Перехожий намагався зупинити авто і повідомив про інцидент правоохоронцям.

Ще до приїзду патрульних на виклик авто нетверезого викрадника зупинили співробітники поліції охорони, не давши тому втекти. Згодом приїхали патрульні і з'ясували, що чоловік має всі ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на алкоголь показала, що чоловік був напідпитку - 2,19 проміле.

Також на місце події прибула мати неповнолітньої і слідчо-оперативна група Дніпровського відділу поліції. У присутності свідків був проведений огляд авто. Там правоохоронці виявили сліп-пакет з двома таблетками синього кольору з написом SPACE X, схожими на наркотичні. Таблетки відправили на експертизу, а чоловіка доставили у відділення поліції для подальшого розгляду справи.

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