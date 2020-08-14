У Дніпрі активісти Нацкорпусу влаштували акцію протесту проти колишньої депутатки від Партії регіонів Вікторії Шилової, яка "прославилась" своїми проросійськими висловлюваннями

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Хроніки рідіка".

Так, у Дніпрі активісти Нацкорусу розповіли, що Шилова знову планувала провести у місті мітинг "за мир" та "проти карантину".

У Нацкорусі нагадали, що Вікторія Шилова була депутаткою від Партії регіонів, яка їздила до колишнього ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

"Це людина, яка веде свій YouTube-канал, і там повторює всі російські тези - називає нас, ветеранів війни, злочинцями, каже, що на Донбасі "громадянська війна" і т.д.", - розповів активісті.

У Нацкорпусі заявили, що подібних речей у Дніпрі не повинно бути, адже з таких самих мітингів і бігбордів про "референдум", які і зараз розміщені по місту, у 2014 році починалась "руська весна".

"Геть з Дніпра!" - скандували активісти.

На відео можна побачити, як активісти виштовхують Шилову з вулиці, та вона ховається у будівлі Дніпровської областної виборчої комісії.

На спину Шиловій начепили наліпку із зображенням військового чобота, який "виштовхує" Шилову, і з текстом "Геть з Дніпра".

Нагадаємо, у Дніпрі влаштували бій із бігбордами "за референдум", красномовні фото.

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