Автомобілі дніпрян продовжують "атакувати" камінням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на паблік "Придніпровський край" у соцмережі.

Так, на житловому масиві "Придніпровськ" невідомий ночами продовжує розбивати лобове скло автівок камінням.

Користувачі соцмережі повідомили, що на вихідних стався черговий епізод хуліганських дій невідомого чоловіка. Цей інцидент зафіксувала камера відеоспостереження, розташована на під'їзді одного з багатоповерхових будинків в Придніпровську у Дніпрі.

На відео можна помітити, як чоловік підходить спочатку до однієї машини і жбурляє в лобове скло каміння. Коли на першій машині спрацювала сигналізація, він побіг до іншого авто, в яке також кинув каміння, після чого втік з місця.

Раніше також повідомлялось, що жителі Дніпра повідомляють про нову схему вимагання грошей. На двері їхній машин вішають замки та залишають записку з номером телефону. Власників авто змушують заплатити гроші за отримання інформації про те, де можна знайти ключ від замку та розблокувати двері свого авто. Ціна питання - 700 грн.

Нагадаємо, у Дніпрі невідомі розбивають машини посеред ночі, кадри: "якісь нелюди...".

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