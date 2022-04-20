Жителька Лисичанська, яка евакуювалася до Дніпра чекала, коли в її рідне місто увійдуть загарбники і вона зможе повернутися.

Прибічниця "російського миру" через Instagram розмовляла у прямому ефірі з жителем окупованої Луганської області. Вона говорила, що чекає коли в її місто зайдуть "асвабадітєлі" і вона з ними зостанеться.

Місцезнаходження встановили місцеві, після чого викликали правоохоронців. Тепер ії затримали і вона звернулася із вибаченнями.

Як передає Інформатор, Валерія сказала, що приїхала з Лисичанська та їх прихистили люди, за що вона їм дуже вдячна. Також вона вибачилася за те, що наговорила багато зайвого та подякувала ЗСУ за те, що вони захищають нас.

Відзначимо, що зараз у країні складний час і варто думати перед тим, як висловлювати свою думку. Україна обов'язково переможе, давайте боротися із ворогом разом.

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