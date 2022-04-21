Як пише Politeka.net, 19 квітня під час перевірки документів у пасажирів маршрутного автобуса одна людина заявила, що у нього немає документів, а потім напала на правоохоронця. Після цього 25-річного молодика затримали, передає прес-служба ГУНП в Дніпропетровській області.

"20 квітня слідчим за погодженням з окружною прокуратурою фігуранту оголошено підозру за ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у розмірі від обмеження волі строком до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Вирішується питання про обрання затриманого запобіжного заходу-тримання під вартою", - зазначили у відомстві.

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