Як пише Politeka.net, українці вже 70-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Незважаючи на те, що Дніпро знаходиться далеко від бойових дій, це не заважає росіянам обстрілювати місто далекими ракетами. І сьогодні, 4 травня, стало відомо про новий обстріл під час останньої повітряної тривоги. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив перші подробиці про дану подію, опублікувавши інформацію у своєму Фейсбук.
"Обстріл прямо по центру Дніпра.
З укриттів не виходимо!
Чекаємо офіційної інформації від військової адміністрації", - написав Філатов у Фейсбук.
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