Як пише Politeka.net, українці вже 70-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Незважаючи на те, що Дніпро знаходиться далеко від бойових дій, це не заважає росіянам обстрілювати місто далекими ракетами. І сьогодні, 4 травня, стало відомо про новий обстріл під час останньої повітряної тривоги. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив перші подробиці про дану подію, опублікувавши інформацію у своєму Фейсбук.

"Обстріл прямо по центру Дніпра.

З укриттів не виходимо!

Чекаємо офіційної інформації від військової адміністрації", - написав Філатов у Фейсбук.

У тг-каналі оперативний ЗСУ показали фото з Дніпра.

Нагадаємо, прохання здати Кривий Ріг: екс-міністр МВС Захарченко подзвонив Вілкулу і отримав "відповідь"

А ще Politeka повідомляла, що окупанти закидали боєприпасами 100 гектарів на Дніпрпетровщині, карта: влада терміново звернулася до жителів

Також Politeka писала, що в Дніпрі влаштували крадіжку палива з машин, фото



